El Ministerio Público investigará al personal de seguridad interno y externo del penal de máxima seguridad de El Abra, en Cochabamba, para establecer cómo ingresaron un arma de fuego y sustancias controladas al recinto penitenciario, donde el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, sufrió un intento de asesinato.

El fiscal departamental de Cochabamba, Eddy Ordóñez, informó que una comisión de fiscales está a cargo de las investigaciones y que se tomarán declaraciones al personal del centro penitenciario. La pesquisa también busca establecer los posibles móviles del ataque y determinar si existió colaboración de funcionarios o alguna vulneración de los controles de seguridad.

“Por mandato del fiscal general del Estado, José Armando Urioste, se va a iniciar una investigación de oficio a objeto de determinar si la presencia de esta arma de fuego, así como la sustancia controlada, obedece a circunstancias de colaboración que habría realizado personal interno o externo del centro penitenciario, o si se habría evidenciado alguna vulneración al control de seguridad que los mismos funcionarios policiales realizan”, explicó.

Durante las primeras diligencias, fiscales y peritos encontraron un arma de fuego en la puerta de la habitación que ocupaba Zeballos. En el lugar también se identificaron aparentes impactos de bala.

“En el cuarto que ocupaba el señor Zeballos se pudo advertir que existían aparentemente 10 disparos de arma de fuego y colectar nueve casquillos del suelo, en inmediaciones del lugar, para efectos de realizar las pericias”, detalló el fiscal.

Además, se encontró una bolsa con una sustancia que dio positivo para marihuana en una prueba de campo. Por este hallazgo, el Ministerio Público abrió un segundo proceso por tráfico y suministro de sustancias controladas.

Realizarán pruebas a los tres aprehendidos

Ordóñez anunció que se realizarán pruebas de absorción atómica a los tres ciudadanos brasileños aprehendidos, con el objetivo de determinar si alguno de ellos habría accionado el arma de fuego.

El análisis de química forense permitirá establecer la posible presencia de restos de pólvora en las manos de los investigados.

Asimismo, la Fiscalía solicitó imágenes de las cámaras de vigilancia para avanzar en la reconstrucción de los hechos y establecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Entre tanto, el exfiscal departamental de Santa Cruz permanece aislado en el penal de máxima seguridad de El Abra, después de sufrir el ataque armado la tarde del miércoles.

La Policía identificó entre los presuntos involucrados a Fabio Moreira Ormillo, Gabriel Silva Do Santos y Oscar Junior Tessa Díaz, todos de nacionalidad brasileña. También fue identificado Adebaldo Gómez Freitas, de nacionalidad boliviana.