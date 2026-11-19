Un fuerte operativo policial se ejecuta en el municipio de Cotoca, donde efectivos de inteligencia y otras unidades de la Policía intervinieron un domicilio particular ante la presunta presencia de integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC).

De acuerdo con información preliminar, varias personas habrían sido aprehendidas durante el procedimiento.

La intervención se concentra en una vivienda de fachada blanca y características lujosas, que se encuentra rodeada por efectivos policiales. Los agentes mantienen presencia tanto en los accesos principales como en la parte posterior del inmueble, mientras otros uniformados realizan las actuaciones en el interior.

En el operativo también participa el Ministerio Público. Además, se reportó la presencia de efectivos de la Policía Delta, que permanecen en los alrededores para resguardar la zona mientras se desarrolla la intervención.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron información sobre la identidad de los posibles aprehendidos ni sobre las circunstancias que llevaron a ejecutar el procedimiento. La información que se maneja en el lugar apunta a que los intervenidos serían presuntos integrantes del PCC.

Se espera un informe del comandante departamental de la Policía para conocer los detalles del operativo y confirmar si las personas retenidas pertenecen a esta organización criminal.