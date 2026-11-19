La emergencia por el incendio registrado en una importadora movilizó también a la Armada Boliviana, que desplegó dos robots erizos, un dron y dos camiones bomberos para reforzar las tareas de sofocación y enfriamiento del fuego, en coordinación con Bomberos de la Policía Nacional.

El capitán Edwin Limachi, oficial superior de la Armada Boliviana, informó que el personal del Batallón de Policía Militar Naval acudió al lugar para colaborar con los trabajos de emergencia y poner a disposición equipos tecnológicos desarrollados por la propia institución.

“Estamos componentes de la Armada Boliviana. El Batallón de Policía Militar Naval ha acudido a este sector para brindar apoyo con camiones bomberos, dos robots erizos y un dron para colaborar y coadyuvar con las operaciones para sofocar y enfriar el fuego que se ha suscitado. Estamos en estricta coordinación con miembros de bomberos de la Policía Nacional”, explicó Limachi.

El oficial destacó que los robots fueron diseñados, fabricados y ensamblados en la Unidad de Innovación Tecnológica de la Armada Boliviana, como parte del desarrollo de equipos destinados a responder ante situaciones de emergencia.

Una de sus principales ventajas es que pueden ingresar y operar en zonas de riesgo sin exponer directamente al personal que combate las llamas. Su manejo se realiza a distancia y permite realizar trabajos de enfriamiento en sectores donde las altas temperaturas representan un peligro.

“La característica de estos robots erizos es que no arriesga el físico de las personas y se operan a distancia y son muy útiles para realizar el enfriamiento del fuego”, agregó el capitán.

Sobre su funcionamiento, Limachi explicó que los equipos se conectan mediante mangueras a los camiones bomberos, desde donde reciben el suministro de agua. Cada una de estas unidades tiene una capacidad de 3.500 litros y puede operar de manera automática.

“Lo que hace el robot erizos es un robot que se maniobra a distancia, se conecta mediante mangueras al camión bombero. Nuestros camiones bomberos tienen una capacidad de 3.500 litros de agua, pueden operar automáticamente. Como había indicado en un principio, la característica del robot erizos es que este opera a distancia. Opera a distancia, motivo por el cual no pone en riesgo al personal, opera solo”, detalló.

Asimismo, señaló que esta tecnología ya fue utilizada en incendios forestales registrados en el país, donde permitió apoyar las labores de emergencia sin exponer al personal a las condiciones extremas del fuego.

El despliegue de estos equipos busca fortalecer el trabajo conjunto con los bomberos de la Policía y contribuir a controlar el incendio, además de enfriar las zonas afectadas para evitar nuevos riesgos.

“Esto es prioridad de nuestro Comandante General de la Armada Boliviana, siempre estar en apoyo a la población boliviana”, manifestó Limachi.