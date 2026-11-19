La mujer acusada de llevarse a un niño de apenas un mes de nacido se presentó ante la Policía en las últimas horas, después de que se desarrollaran intensos operativos para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte más reciente, la principal investigada acudió a las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), ubicadas en el Circuito Bolivia, en Cochabamba, donde fue aprehendida.

Posteriormente, fue trasladada a dependencias del Ministerio Público para prestar su declaración informativa y explicar las circunstancias en las que ocurrió la sustracción del menor.

La mujer era buscada por las autoridades después de ser señalada como la presunta responsable de llevarse al bebé en inmediaciones de la plaza Bolívar de Quillacollo.

El hecho ocurrió el miércoles 18 de noviembre, cuando la madre del menor, de 18 años, se encontró con una conocida que le había ofrecido regalarle ropa para su hijo.

Según la denuncia familiar, durante el encuentro la mujer aprovechó un momento de vulnerabilidad de la madre para alejarse con el bebé sin regresar.

La desaparición movilizó a distintas unidades policiales y generó preocupación entre los familiares del pequeño.

Horas antes de conocerse la presentación de la principal sospechosa, los investigadores lograron recuperar al menor durante un operativo desarrollado en Cochabamba.

El pequeño fue encontrado en un inmueble y posteriormente entregado a su madre, quien pudo reencontrarse con él después de varias horas de angustia.

La recuperación fue posible gracias a las tareas de búsqueda realizadas por unidades especializadas de la Policía.

Durante los primeros operativos, la Policía aprehendió a un hombre y una mujer, investigados por su posible participación en el hecho.