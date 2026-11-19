El ministro de Trabajo, Williams Bascopé, defendió el anteproyecto de desconcentración administrativa de los institutos técnicos y tecnológicos y aseguró que la propuesta gubernamental no contempla la privatización de la educación, sino una redistribución de competencias del nivel central hacia los gobiernos departamentales. En paralelo, pidió a la Central Obrera Boliviana (COB) evitar medidas de presión y priorizar el diálogo ante el anuncio de una movilización para el próximo 27 de noviembre.

Aclara que no se privatizará la educación

Al referirse a las observaciones del sector educativo, el ministro enfatizó que la educación continuará siendo un derecho garantizado por la Constitución Política del Estado y aclaró que los cambios planteados no implican modificar ese principio, sino trasladar determinadas responsabilidades administrativas a las gobernaciones.

"No se están privatizando la educación, que es un derecho que en la Constitución está. Se está desconcentrando una situación administrativa, es un paso para hacer que justamente los gobiernos departamentales profundicen en su autonomía", manifestó.

La autoridad sostuvo que esta medida permitiría fortalecer las autonomías departamentales y mejorar la administración de los institutos técnicos y tecnológicos. En ese contexto, pidió a los gobernadores pronunciarse sobre el anteproyecto y asumir un papel activo en la defensa de sus competencias autonómicas.

Asimismo, cuestionó las medidas de presión impulsadas por algunos sectores del magisterio urbano y consideró que las diferencias sobre la propuesta deben resolverse mediante el diálogo, en lugar de recurrir a movilizaciones.

Cuestiona los resultados del sistema educativo

El ministro también hizo referencia a los resultados del sistema educativo y expresó su preocupación por las dificultades que presentan los estudiantes en áreas fundamentales del aprendizaje, como la comprensión lectora y la resolución de problemas matemáticos, físicos y químicos.

Al respecto, mencionó que los niveles de comprensión lectora entre los escolares son bajos y utilizó una cifra para ilustrar la situación.

"Diez de cada joven o de cada niño en etapa de colegio, diez, tres solamente saben y comprenden lo que están leyendo. Tres", expresó.

En ese sentido, planteó la necesidad de impulsar cambios que permitan mejorar la calidad educativa y consideró que la desconcentración administrativa puede contribuir a fortalecer la gestión del sistema.

Pide a la COB priorizar el diálogo y evitar movilizaciones

Al mismo tiempo, el ministro se refirió al anuncio de movilización de la Central Obrera Boliviana para el próximo 27 de noviembre y pidió a la dirigencia sindical priorizar las mesas de diálogo para tratar sus demandas. Sostuvo que el país atraviesa una situación económica compleja que requiere acuerdos y condiciones favorables para atraer inversiones nacionales y extranjeras.

Al respecto, aseguró que existen espacios permanentes de negociación e invitó a los representantes de la COB a utilizar estos mecanismos antes de recurrir a medidas de presión.

"Yo les invito a siempre a las mesas de diálogo, de las sesiones y tenemos mesas permanentes. Y no es necesario que lleguen a medidas que no van a ayudar", manifestó.

La autoridad señaló que uno de los principales desafíos es generar seguridad jurídica y estabilidad para quienes tienen interés en invertir en Bolivia. En ese contexto, mencionó que existe un proyecto de ley de inversiones en el Parlamento y consideró necesario avanzar en su tratamiento para ofrecer garantías a los empresarios.

"Todo ciudadano extranjero que quiere venir a invertir en Bolivia necesita una ley de inversiones que le garantice que lo que va a invertir va a ser respetado", afirmó.

Finalmente, advirtió que las movilizaciones pueden generar incertidumbre y desalentar la llegada de capitales al país, por lo que insistió en la necesidad de actuar con responsabilidad y mantener abiertos los canales de diálogo.