Los legisladores fueron designados luego de varios cuartos intermedios y de un debate en el que participaron representantes de distintas organizaciones políticas. El diputado Rudy Pantaleón negó que se hubieran registrado actos irregulares durante la conformación.
19/11/2026 9:39
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En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados designó este miércoles a los legisladores que conformarán las directivas de las 12 comisiones permanentes y los 37 comités para la Legislatura 2026-2027.
La sesión se instaló la tarde del martes y se prolongó hasta la madrugada del miércoles, con varios cuartos intermedios debido a la falta de consensos para definir las nóminas.
El diputado Rudy Pantaleón indicó que el debate se extendió debido a la participación de representantes de diferentes organizaciones políticas y negó que se hubieran registrado actos irregulares en la conformación de las directivas.
“Tenemos un trabajo muy arduo a partir de ahora, de revertir esta imagen para dar respuestas claras y positivas a la población boliviana”, señaló el legislador.
A continuación, la nómina de los legisladores que conformarán las comisiones y los comités:
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