En sesión ordinaria, la Cámara de Diputados designó este miércoles a los legisladores que conformarán las directivas de las 12 comisiones permanentes y los 37 comités para la Legislatura 2026-2027.

La sesión se instaló la tarde del martes y se prolongó hasta la madrugada del miércoles, con varios cuartos intermedios debido a la falta de consensos para definir las nóminas.

El diputado Rudy Pantaleón indicó que el debate se extendió debido a la participación de representantes de diferentes organizaciones políticas y negó que se hubieran registrado actos irregulares en la conformación de las directivas.

“Tenemos un trabajo muy arduo a partir de ahora, de revertir esta imagen para dar respuestas claras y positivas a la población boliviana”, señaló el legislador.

A continuación, la nómina de los legisladores que conformarán las comisiones y los comités: