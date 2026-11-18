La encargada de Negocios de la Embajada estadounidense, Amanda Porter, destacó el acercamiento diplomático entre ambos países y afirmó que Bolivia atraviesa una nueva etapa de apertura hacia el mundo.

Las declaraciones se realizaron este miércoles 18 de noviembre, durante el acto de renovación del Memorando de Entendimiento para la Protección del Patrimonio Cultural, celebrado en la Cancillería boliviana, en La Paz.

Durante su intervención, la representante diplomática estadounidense destacó el momento que atraviesan las relaciones exteriores de Bolivia.

“Nos encontramos además en un momento muy significativo para Bolivia, una etapa de renovada apertura y de recuperación de su protagonismo en el escenario internacional, después de dos décadas marcadas por el aislamiento y mala gestión política”, manifestó Porter.

La diplomática consideró que el país tiene una oportunidad para fortalecer su presencia internacional y ampliar sus vínculos con otras naciones.

Desde 2008, Bolivia y Estados Unidos mantienen relaciones diplomáticas sin embajadores.

Ese año, durante el Gobierno de Evo Morales, Bolivia expulsó al entonces embajador estadounidense Philip Goldberg, a quien acusó de injerencia en asuntos internos.

La administración estadounidense respondió con la expulsión del embajador boliviano en Washington, Gustavo Guzmán.

Desde entonces, las representaciones diplomáticas continuaron funcionando bajo la conducción de encargados de Negocios.

El Gobierno boliviano remitió al Senado la postulación de Giovanni Ortuño Camacho, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, para asumir la representación diplomática ante Estados Unidos.

La propuesta forma parte de los pasos anunciados por el Ejecutivo para normalizar las relaciones bilaterales y fortalecer los vínculos económicos y comerciales.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump nominó a Kara Frederick como embajadora de Estados Unidos ante Bolivia.

La candidatura también requiere la aprobación del Senado estadounidense antes de que pueda asumir oficialmente el cargo.