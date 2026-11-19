La polémica por los presuntos pedidos de contratación de personal en instituciones públicas continúa creciendo. La exdirectora de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Daniela Quiroga, denunció que durante su gestión recibió presiones de parlamentarios para incorporar a personas recomendadas mediante el envío de currículums.

La exautoridad afirmó que incluso fue amenazada con ser destituida si no atendía esas solicitudes.

"Siempre me decían que les estaban mandando a los diputados, que los diputados mandaban a estas personas, estos currículums, entonces ya me amenazaban con que te vamos a calar, si no haces esto, te vas", relató.

Quiroga sostuvo que su intención era fortalecer la institución mediante la contratación de profesionales que cumplieran con los requisitos y perfiles necesarios.

"Lo que nosotros estábamos buscando era fortalecer un equipo mediante meritocracia para fortalecer la institución", manifestó.

Presentan denuncia penal contra diputada

En medio de la controversia, el activista político Roger Suntura formalizó una denuncia ante el Ministerio Público contra la diputada Claudia Bilbao por el presunto delito de uso indebido de influencias.

El denunciante señaló que la acción está relacionada con la filtración de audios en los que presuntamente se evidenciarían gestiones para favorecer la contratación de terceras personas. También sostuvo que la legisladora habría reconocido la veracidad de las grabaciones.

"Vamos a pedir la privación de libertad de tres a seis años de la señora Claudia Bilbao, es lo que estipula la norma", afirmó Suntura, quien pidió al Ministerio Público actuar en el marco de sus competencias.

La diputada, por su parte, negó haber ejercido presiones para favorecer la contratación de personas vinculadas a ella.

Parlamentarias exigen investigación y defienden la meritocracia

Las repercusiones también llegaron a la Asamblea Legislativa. La senadora de la alianza Libre, Elena Pachacute, cuestionó las presuntas presiones desde el Legislativo hacia instituciones del Ejecutivo y rechazó que se pretenda desplazar la meritocracia.

"Basta del cuateo, basta del cuateo. Bolivia merece que los mejores profesionales lleguen a estos cargos", expresó.

Asimismo, se mencionó que un tal Montevilla, recomendado presuntamente por el diputado Alejandro Medinaceli, habría ingresado a Aisem al día siguiente de la destitución de Daniela Quiroga.

Las legisladoras coincidieron en que las denuncias deben investigarse y que el ejercicio de un cargo parlamentario no puede convertirse en una herramienta para presionar a funcionarios o conseguir contrataciones en instituciones públicas.