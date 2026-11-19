La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz analiza una modificación presupuestaria de Bs 10,9 millones destinada a financiar 11 proyectos municipales con recursos de regalías correspondientes a las gestiones 2023-2024.

El tratamiento del informe presupuestario se realiza en la Comisión de Administración de Economía y Finanzas, instancia que debe viabilizar la asignación de estos recursos para la ejecución de obras en diferentes municipios del departamento.

“Dentro de la Comisión de Administración de Economía y Finanzas de la Asamblea Legislativa Departamental, el día de hoy se está tratando precisamente el informe presupuestario para viabilizar una modificación presupuestaria de alrededor de 10.981.570 bolivianos, destinada al financiamiento de 11 proyectos municipales”, manifestó la presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez.

Entre los municipios contemplados en esta modificación presupuestaria se encuentran El Puente, San Juan, Cuatro Cañadas, San Ramón, Cabezas, San Javier, Camiri, Postrervalle, San Rafael de Velasco y Puerto Suárez.

La titular de la ALD también adelantó que se espera recibir nuevas modificaciones presupuestarias para ampliar la cantidad de proyectos beneficiados.

“Tenemos entendido que también el día de mañana probablemente nos lleguen a la Asamblea las modificaciones presupuestarias para que puedan beneficiarse tres proyectos más”, señaló.

Álvarez expresó su satisfacción por el avance del tratamiento y destacó la posibilidad de que más municipios accedan a recursos destinados a la ejecución de proyectos.