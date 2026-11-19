El sector gremial expresó su preocupación por las condiciones de acceso a los créditos productivos anunciados por el Gobierno. César González, representante de la Confederación de Gremiales de Bolivia, cuestionó las tasas de interés establecidas en los nuevos decretos supremos y pidió que se mantenga el interés anual del 6% aplicado en anteriores gestiones.

Desde la ciudad de El Alto, el dirigente señaló que, pese al anuncio de créditos blandos por un monto de 800 millones de bolivianos destinados a diferentes sectores, los comerciantes y trabajadores por cuenta propia no estarían recibiendo estos recursos.

Gremiales denuncian que no acceden a los créditos

González manifestó que el sector dedicado al comercio quedó al margen de los beneficios financieros anunciados por el Gobierno.

"Han hablado bastantes créditos blandos, 800 millones para diferentes sectores han mencionado, pero al sector gremial, al que se dedica al comercio, al cuentapropista, no le está llegando nada", afirmó.

Piden mantener los intereses al 6%

El representante gremial también cuestionó las tasas de interés contempladas en las nuevas disposiciones gubernamentales, que, según explicó, establecen porcentajes del 11% y 17% anual.

A criterio del dirigente, estos porcentajes no representan condiciones favorables para los pequeños comerciantes, por lo que pidió mantener la tasa del 6% anual.

"Es un préstamo productivo y la población necesita certidumbre, créditos blandos y eso quiere decir bajo interés", sostuvo.

Finalmente, González insistió en que el Gobierno debe garantizar condiciones financieras accesibles para los comerciantes y trabajadores por cuenta propia, quienes requieren recursos para fortalecer sus actividades económicas.