Un accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la avenida Periférica de la ciudad de La Paz, donde una camioneta impactó contra un minibús, dejando importantes daños materiales en ambos vehículos.

Imágenes desde el lugar muestran que la camioneta terminó con daños de consideración en su estructura, producto del fuerte impacto contra el otro motorizado.

Investigan las circunstancias del accidente

De acuerdo con información extraoficial, los pasajeros de la camioneta presuntamente se encontraban en estado de ebriedad. Sin embargo, esta versión todavía debe ser confirmada por las autoridades correspondientes.

Hasta el momento no se brindaron detalles oficiales sobre personas heridas ni sobre la situación de los conductores involucrados.

Se espera un informe completo de la Policía para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.