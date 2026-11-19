Santa Cruz dio un primer paso hacia la descentralización educativa tras un acuerdo entre el Ministerio de Educación, la Gobernación y representantes de sectores de la sociedad civil. El proceso comenzará el próximo 1 de diciembre con la instalación de mesas técnicas que tendrán la tarea de elaborar un diagnóstico y plantear un nuevo modelo de gestión para los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos del departamento.

El acuerdo fue suscrito durante una reunión realizada en el Centro de Educación Ambiental (CEA), donde también se lanzó oficialmente el proceso regional de diálogo y evaluación participativa. La iniciativa apunta a fortalecer la autonomía de las regiones, mejorar la administración de los centros de formación y garantizar una educación de mayor calidad.

El ministro de Educación, Erick Sanjinés, explicó que las mesas técnicas permitirán avanzar en la construcción de una propuesta para Santa Cruz. “En mesas técnicas ya, que van a empezar a sesionar desde el primero de diciembre, culminar esto con un proceso de diagnóstico y de nuevo modelo de gestión para los institutos técnicos de Santa Cruz”, señaló.

La autoridad también indicó que durante el encuentro se planteó la necesidad de que la autonomía esté acompañada de recursos económicos suficientes para garantizar el funcionamiento de los institutos. En ese sentido, destacó la posición expresada por la vicegobernadora Paola Aguirre.

“La vicegobernadora (Paola Aguirre) fue muy enfática en el sentido de que se acepta la autonomía, pero una autonomía responsable, llamémosla, siempre con la transferencia y la cantidad suficiente de recursos que garantice calidad y que garantice un buen funcionamiento”, agregó Sanjinés.

Por su parte, Aguirre manifestó la predisposición de la Gobernación para impulsar este proceso y avanzar en una administración educativa con mayor participación regional.

“Desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz recibimos con manos abiertas y con la mejor predisposición esta iniciativa lanzada desde el Ministerio de Educación de regionalizar la educación, fortalecer a los gobiernos locales, permitir una mejor fiscalización en el desempeño de la labor docente dentro del sistema educativo y dar el paso inicial con la departamentalización de los institutos técnicos, tecnológicos y artísticos”, afirmó.

Sin embargo, la vicegobernadora también expresó su preocupación por la ausencia de representantes del Magisterio en la reunión y cuestionó su posición frente a la propuesta de descentralización.

“Lamentamos la ausencia de los representantes del Magisterio, que, cuantitativamente hablando, en realidad representan una minoría en cuanto al plantel docente de los institutos técnicos y tecnológicos, pero que están mostrando cierta indisposición a lo que es esta iniciativa autonómica y cierta intransigencia porque el espacio del diálogo ha estado abierto y va a seguir abierto”, acotó Aguirre.

Pese a esta ausencia, la autoridad aseguró que las puertas seguirán abiertas para todos los sectores involucrados y que se insistirá en las convocatorias para alcanzar acuerdos.

“El primero de diciembre se instalan estas mesas, las convocatorias se van a reiterar y no nos vamos a cansar de convocar a todos los actores para llegar a un consenso que las regiones necesitan”, sostuvo.