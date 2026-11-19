La cotización de la divisa estadounidense en el mercado informal o paralelo cerró la jornada de este jueves 19 de noviembre mostrando variaciones a lo largo del día, con un ligero repunte hacia el cierre tras haber registrado un leve descenso al mediodía.

De acuerdo con el reporte emitido por el portal especializado dolarboliviahoy.com, el dólar concluyó la jornada posicionándose en Bs 11,96 para la compra y Bs 12,00 para la venta.

La cotización del dólar paralelo en Bolivia llegó a Bs 11,96 para la compra y Bs 12,00 para la venta este jueves 19 de noviembre de 2026.

Comportamiento durante la jornada

El tipo de cambio informal experimentó ajustes moderados entre la apertura y el cierre de las operaciones:

06:00 a.m.: La jornada arrancó con la divisa cotizándose en Bs 11,96 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

Mediodía: El precio de venta se mantuvo estable en Bs 11,98 , mientras que el indicador de compra retrocedió levemente hasta situarse en Bs 11,93 .

Cierre de jornada: Ambos valores repuntaron hacia el final de la tarde, recuperando la compra su nivel matinal de Bs 11,96 y elevando la venta hasta los Bs 12,00.

Paralelamente, el Banco Central de Bolivia (BCB) fijó el tipo de cambio oficial para esta misma fecha en Bs 11,68 —siete centavos menos respecto a la jornada del miércoles—, manteniéndose por debajo de las cotizaciones registradas en el mercado paralelo informal.