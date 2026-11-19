Más de 200.000 litros de agua fueron utilizados por los equipos de emergencia para controlar un incendio de magnitud que se registró en desde aproximadamente las 09:20 en una importadora de la zona de Fexpo Cruz, sobre el tercer anillo de Santa Cruz. El fuego consumió gran parte de las instalaciones y movilizó a más de 10 unidades de bomberos.

Después de varias horas de intervención, las llamas fueron controladas y los equipos ingresaron a la etapa de remoción de escombros y enfriamiento de la estructura.

Continúan los trabajos de enfriamiento

El comandante de la Unidad Urbana de Bomberos y Rescate, Álvaro Castillo, informó que los trabajos de refrigeración podrían extenderse durante aproximadamente tres horas adicionales.

"Estamos ya en la etapa de remoción y refrigeración. Es una de las etapas más duras, pero bueno, es lo que toca", explicó.

El fuego consumió gran parte de la importadora

El comandante señaló que el fuego destruyó completamente el sector afectado de la importadora. Sin embargo, destacó que los bomberos lograron evitar que las llamas alcanzaran otras instalaciones cercanas.

"Hemos salvado el gimnasio que está aquí al lado, como ustedes pueden ver. Ha sido una de las estructuras salvadas junto con un par de oficinas que están en la parte delantera", manifestó Castillo.

Investigan las causas del incendio

Hasta el momento no se estableció el origen del siniestro. El comandante indicó que Bomberos de la Policía estará a cargo de las investigaciones posteriores para determinar qué provocó el incendio.

De manera preliminar, se reportó que al menos tres personas que se encontraban al interior de la importadora resultaron heridas, además de un bombero. Se espera información oficial sobre su estado de salud.

Mientras continúan los trabajos de emergencia, la circulación vehicular permanece restringida en el tercer anillo interno y externo de la zona.