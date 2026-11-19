La Alcaldía de La Paz recordó que está terminantemente prohibida la prestación de servicios públicos y privados de transporte urbano de pasajeros mediante motocicletas y vehículos similares. La disposición fue difundida a través de un comunicado de la Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana, emitido en noviembre de 2026.

La medida comprende motocicletas, tricimotos, cuadriciclos y vehículos motorizados que hayan sido modificados en sus características originales para ofrecer el traslado de pasajeros dentro de la red vial municipal.

La restricción está respaldada por normativa municipal

Según el comunicado, la prohibición responde al cumplimiento del artículo 28, parágrafo III, del Reglamento General de Transporte Urbano, que restringe el uso de estos motorizados para el transporte de pasajeros por no reunir las condiciones técnicas de seguridad vial ni los estándares exigidos.

La Alcaldía argumentó que las motocicletas representan vehículos de alta vulnerabilidad ante posibles colisiones o caídas, debido a que no cuentan con estructuras de protección para los pasajeros.

Advierten riesgos para los pasajeros

La Secretaría Municipal de Ciudad Conectada y Movilidad Urbana advirtió que utilizar motocicletas sin las condiciones de seguridad correspondientes puede exponer a los pasajeros a traumatismos craneoencefálicos severos, lesiones medulares irreversibles e incluso la pérdida de la vida.

En ese sentido, exhortó a los conductores, plataformas digitales y a la población en general a abstenerse de ofrecer, operar o contratar servicios de transporte de pasajeros mediante estos vehículos.

Anuncian sanciones por incumplimiento

La Alcaldía advirtió que quienes incumplan la normativa vigente estarán sujetos a las sanciones correspondientes, en coordinación con las instancias competentes.

Asimismo, recomendó a la ciudadanía utilizar únicamente operadores y modalidades de transporte debidamente autorizados, con el objetivo de reducir los índices de siniestralidad y precautelar la seguridad de los usuarios.