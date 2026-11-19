El precio del dólar paralelo en Bolivia registra una variación en su cotización de compra durante este jueves 19 de noviembre de 2026. Los reportes difundidos en diferentes horarios de la jornada muestran que el valor de la moneda estadounidense tuvo un ligero movimiento, mientras que el precio de venta se mantiene sin cambios.

De acuerdo con el reporte publicado a las 13:01, el dólar paralelo se cotiza en Bs 11,93 para la compra y Bs 11,98 para la venta. Por su parte, el registro de las 6:04 de la mañana señalaba un precio de Bs 11,96 para la compra y Bs 11,98 para la venta.

El dólar paralelo se cotiza en Bs 11,93 para la compra y Bs 11,98 para la venta en Bolivia.

La comparación entre ambas cotizaciones refleja que el precio de compra bajó tres centavos durante la jornada, mientras que el valor de venta se mantuvo en Bs 11,98. Aunque la variación es pequeña, muestra que los precios del mercado paralelo pueden cambiar en el transcurso del día.

Estas cotizaciones son una referencia para las personas que necesitan realizar operaciones con la moneda estadounidense. Sin embargo, los valores pueden variar dependiendo del operador y del momento en que se concrete la transacción, por lo que se recomienda verificar el precio vigente antes de comprar o vender dólares.

¿Cuál es el precio oficial del dólar en Bolivia?

En el mercado oficial, el dato proporcionado por el Banco Central de Bolivia (BCB) establece una cotización de Bs 11,68 por dólar para el 19 de noviembre de 2026.

El tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Bolivia es de Bs 11,68 por dólar.

Al comparar esta referencia con los precios del mercado paralelo registrados a las 13:01 de este jueves, se observa que el dólar se encuentra por encima de la cotización oficial. La diferencia es de 25 centavos en el precio de compra y de 30 centavos en el precio de venta.