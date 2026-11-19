En el marco del Día Internacional del Hombre celebrado este 19 de noviembre, el Mercado Abasto de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra fue escenario de una singular actividad matutina impulsada para homenajear a los varones que le ponen el hombro al trabajo diario.

“Es una fecha especial, si bien es internacional, pero también acá en Bolivia se lo celebra; estamos realizando esta actividad con Andy que nos está colaborando para llegar también a homenajear a estas personas”, destacó el equipo de prensa de ‘El Mañanero’ desde el agasajo a los trabajadores.

Durante la jornada desarrollada en horas de la mañana, los comerciantes y visitantes aprovecharon los servicios de barbería ofrecidos de manera gratuita en el centro de abasto.

“Hoy por su día ya les tocaba”, expresó Andy Martínez, barbero de Barber Club, mientras asistía a los homenajeados.

Por su parte, uno de los beneficiados manifestó emocionado: “Me siento muy contento , gracias por el corte. Agradezco la entrevista también. Ya me hacía falta. Parecía una palmera”.

La iniciativa generó un ambiente de camaradería y alegría entre los asistentes, quienes valoraron este tipo de incentivos en su propia fuente laboral.