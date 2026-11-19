La calidad del aire en Santa Cruz mejoró durante la tarde de este jueves, ubicándose en mejores rangos tras el grave incendio registrado por la mañana en una importadora de la zona occidental.

Al respecto, Diego Eduardo Rojas, jefe del departamento de Contaminación del municipio cruceño, informó que “actualmente, el último reporte que tenemos desde las 4 de la tarde es que nos encontramos ya con un mejoramiento de la calidad del aire en un rango de regular y malo”.

La situación había alcanzado momentos críticos en las primeras horas del día debido a una densa humareda que cubrió gran parte de los alrededores de la Av. Roca y Coronado.

Sobre este escenario inicial, el funcionario municipal señaló que “desde horas de la mañana que inició este incendio, nosotros hemos estado realizando el monitoreo de la calidad del aire. En horas de la mañana hemos registrado una concentración que se encontraba en una categoría 5, que es una calidad de aire extremadamente mala”.

Afectación y despliegue en la zona

El siniestro afectó un establecimiento comercial situado entre el tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado, generando la rápida evacuación de los vecinos y trabajadores aledaños.

Ante la magnitud de las llamas, unidades de bomberos y efectivos policiales se desplazaron para acordonar el perímetro y controlar el avance del fuego.

En este contexto, la autoridad edil puntualizó que “las personas todavía deben necesariamente usar el barbijo. Sin embargo, estos niveles van a seguir descendiendo porque las labores de mitigación del incendio continúan y vamos a estar dentro de los rangos aceptables”.