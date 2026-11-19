Un incendio de consideración se registra la noche de este jueves en la zona de la Pampa de la Isla, a la altura del quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra, afectando a un inmueble cuya naturaleza aún genera dudas sobre si se trata de una vivienda o un depósito.

El siniestro desató la rápida reacción de los habitantes del barrio, quienes salieron de sus hogares con baldes de agua para intentar sofocar el avance del fuego antes de que se propague a las estructuras colindantes.

La movilización ciudadana responde al temor generalizado en la población cruceña tras el grave incendio ocurrido horas antes, durante la mañana, en las instalaciones de una importadora china de la ciudad.

Impulsados por la preocupación de que la emergencia escale de manera similar, los residentes mantienen sus esfuerzos para contener las llamas en este sector de la capital oriental.