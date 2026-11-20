Los incendios de gran magnitud vuelven a poner en evidencia las limitaciones de equipamiento que enfrenta el cuerpo de Bomberos en Bolivia. El director nacional de esta unidad, coronel Mauricio Pérez, reconoció que los recursos disponibles no son suficientes para responder a emergencias de gran magnitud y pidió fortalecer la dotación de vehículos especializados.

Las declaraciones se producen después del incendio estructural registrado en Santa Cruz, donde los bomberos trabajaron durante varias horas para controlar las llamas que consumieron prácticamente toda la estructura de una importadora.

Más de 200 efectivos participaron en el operativo

El coronel Pérez informó que durante la emergencia en Santa Cruz se movilizó al personal de Bomberos del departamento, además del apoyo de voluntarios del SAR Bolivia.

En el lugar se conformó un comando de incidentes con aproximadamente 223 efectivos que participaron en las tareas de extinción del fuego.

El jefe policial explicó que el incendio consumió prácticamente toda la estructura del galpón y destacó que fue posible evitar que las llamas alcanzaran otras instalaciones cercanas.

La Paz cuenta con un vehículo por regional

Consultado sobre la capacidad de respuesta ante emergencias similares, Pérez reconoció las limitaciones de equipamiento que enfrenta Bomberos en la sede de Gobierno.

"No es suficiente. Aquí en la ciudad de La Paz nosotros por cada regional de bomberos solo contamos con un vehículo mataincendios", manifestó.

Explicó que existe un vehículo para El Alto, otro para la zona Sur y uno para el centro de La Paz. Ante un incendio de magnitud, las diferentes unidades deben coordinarse para atender la emergencia.

Además, reveló que uno de los vehículos disponibles tiene aproximadamente 15 años de funcionamiento.

Piden más vehículos e hidrantes operativos

El director nacional señaló que es necesario fortalecer el equipamiento, principalmente con vehículos de mayor capacidad para responder a incendios estructurales.

"Es necesario que nos equipen más que todo con vehículos grandes para esas situaciones de los incendios", sostuvo.

Respecto a los hidrantes, indicó que se realizaron coordinaciones con EPSAS para solucionar problemas de funcionamiento y que algunos de estos sistemas ya fueron reparados.

La falta de vehículos especializados, equipamiento y recursos para atender emergencias continúa siendo uno de los principales desafíos para las unidades de Bomberos en el país, que en situaciones de gran magnitud también dependen del apoyo de voluntarios.