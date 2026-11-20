El exdirector de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, alertó sobre el avance de organizaciones criminales internacionales dentro de las cárceles bolivianas y advirtió que estos grupos podrían llegar a controlar los recintos penitenciarios. Sus declaraciones surgen después del atentado armado contra el exfiscal Jesús Alberto Zeballos en el penal de El Abra, en Cochabamba.

Llanos sostuvo que existe una profunda vulnerabilidad en el sistema penitenciario, principalmente por la falta de controles en los ingresos, requisas y vigilancia de los internos, situación que facilitaría el ingreso de armas de fuego, drogas, bebidas alcohólicas y teléfonos celulares.

Alerta sobre el PCC y el Comando Vermelho

El exdirector mencionó la presencia de integrantes del Primer Comando da Capital (PCC) y del Comando Vermelho, organizaciones criminales brasileñas que, según explicó, mantienen vínculos y estructuras de coordinación dentro y fuera de los recintos penitenciarios.

De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 200 personas vinculadas a estas organizaciones estarían recluidas en Bolivia, además de otros 800 extranjeros de diferentes nacionalidades.

"Los brasileños son los que dominan. No están todavía como delegados, pero en algún momento va a asumirse este control de ellos en las cárceles bolivianas y esto va a ser muy complicado para las autoridades", advirtió.

Asimismo, señaló que estos grupos mantienen contactos, recursos económicos y vínculos delictivos que podrían facilitar su expansión dentro del sistema penitenciario.

Cuestiona la falta de seguridad y control

Llanos afirmó que el ingreso de armas a los centros penitenciarios evidencia las deficiencias de los controles y recordó antecedentes de hallazgos de armamento en diferentes cárceles del país.

"En Bolivia tenemos que con la plata baila el mono, así que cuando hay dinero en cárceles se abren todas las puertas, se incluyen celulares, bebidas alcohólicas, droga y, en este caso particular, armas", manifestó.

También cuestionó que los internos tengan mayor capacidad de control que las propias autoridades penitenciarias.

"Las cárceles no tienen control. Los internos tienen el dominio y no hay autoridad que resuelva esto, ni ministros ni presidentes", sostuvo.

Plantea una reforma del sistema penitenciario

Como alternativa, el exdirector planteó que la Asamblea Legislativa apruebe el proyecto de Ley del Servicio Penitenciario, que, según indicó, se encuentra en tratamiento en la Comisión de Fuerzas Armadas y Policía.

La propuesta contempla una administración civil complementaria a la Ley 2298, con personal especializado y un nuevo modelo de seguridad que permita reemplazar progresivamente la administración policial de los recintos.

"Si ellos darían la ley cambiaría todo esto, la Policía ya no estaría en cárceles, contrataríamos personal nuevo con otra visión, otro tipo de seguridad ya no dependiente de la Policía", explicó.