Una seguidilla de accidentes de tránsito genera preocupación en La Paz y El Alto. En menos de 48 horas se registraron varios hechos viales, algunos protagonizados por conductores que presuntamente circulaban bajo influencia del alcohol. La Dirección Departamental de Tránsito reportó cuatro accidentes de relevancia durante la jornada, con numerosas personas heridas.

Minibús escolar chocó contra una cisterna

Uno de los primeros accidentes ocurrió en la ciudad de El Alto, donde un minibús de transporte escolar colisionó contra un camión cisterna de YPFB que transportaba Gas Licuado de Petróleo (GLP).

El hecho dejó seis estudiantes heridos, según el reporte preliminar. La directora departamental de Tránsito, Claudia Entrambasaguas, informó que los menores resultaron policontusos y ninguno presentaba lesiones de gravedad.

La autoridad también confirmó que el conductor del minibús se encontraba en estado de ebriedad.

"Lo lamentable en este hecho es, uno, que estaban transportando niños y, dos, que este conductor de manera muy irresponsable estaba en estado de embriaguez", señaló.

Colisión frontal en la avenida Periférica

Otro accidente se registró en la avenida Periférica de La Paz, donde una vagoneta impactó frontalmente contra un minibús de transporte público.

La colisión dejó 17 personas heridas: 14 pasajeros del minibús y tres ocupantes de la vagoneta, de acuerdo con el informe de Tránsito.

La directora departamental explicó que el accidente se habría producido por una invasión de carril.

"El conductor del vehículo que llega a impactar es el que hubiera cometido y hubiera hecho un uso indebido de la vía porque ha invadido esta", indicó.

Testigos señalaron que la vagoneta circulaba presuntamente a gran velocidad y que sus ocupantes podrían encontrarse bajo influencia del alcohol.

Accidente múltiple cerca del estadio Hernando Siles

Un tercer hecho se registró en inmediaciones del estadio Hernando Siles, donde tres vehículos y una motocicleta estuvieron involucrados en una colisión múltiple.

El accidente dejó tres personas heridas, quienes fueron evacuadas para recibir atención médica.

Personal policial inició las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho y determinar las responsabilidades.

Atropello a una adulta mayor

La Dirección de Tránsito también informó sobre otro accidente que involucró a una adulta mayor, quien fue atropellada y auxiliada de manera inmediata.

La autoridad señaló que se espera una evolución favorable de su estado de salud.