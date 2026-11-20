Un total de doce personas resultaron afectadas, de las cuales cuatro requirieron ser internadas de urgencia en una clínica privada, tras el incendio de gran magnitud registrado la mañana de este jueves en una importadora de Santa Cruz de la Sierra.

Entre los pacientes que continúan recibiendo atención médica en este centro de salud figuran tres personas mayores de edad con quemaduras y una bebé de tan solo 11 meses que sufrió intoxicación por humo.

Situación clínica de los adultos heridos

De los tres pacientes adultos hospitalizados, el cuadro más grave corresponde a una persona con quemaduras en el 22% de su cuerpo, quien ingresará a cirugía este viernes para una limpieza de sus heridas que facilite su recuperación.

Los otros dos afectados mayores de edad presentan lesiones de menor extensión, con quemaduras en el 12% y el 9% de su superficie corporal, respectivamente.

Por su parte, la menor de 11 meses inhaló el humo concentrado en el lugar del incidente y recibió suministro de oxígeno para estabilizar su cuadro respiratorio.

Actualmente la niña permanece bajo observación médica y se aguarda que su estado avance de manera favorable para recibir el alta en las próximas 24 horas.

El origen de la emergencia

El fuego se desató en un comercio dedicado a la venta mayorista y minorista de artículos para el hogar, negocios y uso personal, ubicado en inmediaciones del tercer anillo externo y la avenida Roca y Coronado.

Las llamas consumieron las instalaciones y levantaron una densa columna de humo que alertó a vecinos y trabajadores, quienes evacuaron rápidamente los alrededores ante el avance del siniestro.