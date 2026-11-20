Tres unidades de bomberos voluntarios lograron controlar el incendio registrado la noche de este jueves en la zona de la Pampa de la Isla, a la altura del quinto anillo de Santa Cruz de la Sierra, donde actualmente ejecutan labores de enfriamiento en un domicilio que operaba como taller de mantenimiento de aires acondicionados.

"A esta emergencia inmediata hemos llegado a controlarla, pero sí falta la liquidación", explicó uno de los rescatistas sobre la intervención conjunta de Rescate Urbano, Guardianes y el Grupo Gora tras el esfuerzo inicial de los vecinos con baldes de agua.

La atención de este siniestro estuvo marcada por la limitada reserva hídrica de los carros bomberos, debido a que los veinte efectivos acudieron directamente desde otras emergencias de magnitud en la capital cruceña.

"Tenemos 20 bomberos aquí esperando que recargue el vehículo, ya que venimos de otro incendio; atendimos un incendio en una importadora y otro incendio más a cuadras de esa importadora", señaló el capitán Marco Escudo, de la Unidad Guardián, confirmando que antes del ataque profesional tuvieron que evacuar a los vecinos alterados que intentaban sofocar el fuego por cuenta propia.

Pese a que las llamas ya no representan un riesgo de propagación hacia las casas colindantes, los equipos de rescate pidieron a los curiosos y habitantes del barrio no acercarse al perímetro del predio.

La esquina más afectada del inmueble sufrió daños severos por la intensidad del calor y presenta un alto riesgo de derrumbe.

Hipótesis sobre el origen del siniestro

En el lugar surgieron dos versiones preliminares sobre el inicio del fuego, las cuales apuntan tanto al desperfecto de una garrafa como al encendido de leña para cocinar dentro del predio.

"Lo que hacemos primero ahorita es hacer la liquidación del fuego para que los vecinos estén tranquilos, y ya posterior a ello se viene la investigación de cómo se produce el incendio", concluyó otro de los bomberos voluntarios en el lugar.