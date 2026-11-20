Parlamentarios de la Alianza Libre anunciaron nuevas acciones legislativas contra la ministra de Salud, Marcela Flores, por las denuncias de presuntas presiones políticas para conseguir puestos de trabajo en la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

El diputado Edgar Zegarra informó que prepara una interpelación para que la autoridad responda por el denominado caso de los audios de la AISEM, además de otros cuestionamientos relacionados con hechos de corrupción y problemas en el sistema de salud, particularmente en el departamento de Potosí.

"Esta señora conocía de muchas denuncias y jamás hizo nada. Más bien fue cómplice de los que ocasionaban y presionaban este tema. Ella también fue actora de este tema y se lo va a demostrar en su momento", manifestó Zegarra.

Presentan petición de informe oral

Por su parte, el senador de Alianza Libre, José Sánchez, confirmó que ya fue presentada formalmente una petición de informe oral dirigida a la ministra de Salud.

Entre las principales interrogantes se encuentra el motivo de la destitución de la exdirectora de la Aisem , Daniela Quiroga, además de otras consultas relacionadas con las denuncias de presuntas presiones para incorporar personal a la institución.

"¿Cuáles son las razones específicas por las cuales fue destituida? Esa es la pregunta en concreto que se le ha enviado", señaló el senador.

Desde el PDC piden que se investigue el caso

Desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) también se pronunciaron sobre la controversia y señalaron que las denuncias deben ser investigadas por el Ministerio Público para establecer posibles responsabilidades.

El sector sostuvo que, si se comprueban irregularidades, las sanciones deben alcanzar a todas las personas involucradas, independientemente de su cargo o pertenencia política.

"Caiga quien caiga", fue la posición expresada desde esa organización política, que pidió esperar los resultados de las investigaciones correspondientes.

Las acciones anunciadas por los legisladores se suman a las denuncias penales y los pedidos de investigación que surgieron tras la difusión de los audios sobre presuntas presiones para conseguir contrataciones en la Aisem.