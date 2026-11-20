El Ministerio Público investiga un caso de infanticidio seguido de suicidio ocurrido este jueves en la ciudad de Sucre, donde un hombre de 36 años habría quitado la vida a su hijo de nueve años para posteriormente quitarse la vida.

El fiscal departamental de Chuquisaca, Willans Sandi Copa, informó que el caso involucra a Víctor A. H. CH. y que la investigación fue iniciada de oficio para esclarecer las circunstancias del hecho.

Según la información preliminar, el hombre habría dejado una nota póstuma que ahora forma parte de los elementos investigados por la Fiscalía.

El padre recogió al niño de su unidad educativa

El fiscal asignado al caso, Fabricio Daza, explicó que durante la mañana del jueves el hombre habría buscado conversar con su expareja de manera insistente, pero ella rechazó el acercamiento debido a la actitud violenta que, según su versión, había mostrado anteriormente.

Posteriormente, el hombre recogió al niño de su unidad educativa a media mañana. La madre se enteró de esta situación cerca del mediodía, cuando recibió información de que el progenitor ya se había llevado al menor.

Ante esta situación, la mujer acudió acompañada de su madre hasta el domicilio del hombre, ubicado en inmediaciones del Cementerio General de Sucre, donde encontraron a ambos sin vida.

La autopsia estableció las causas de muerte

De acuerdo con el informe forense, el niño de nueve años falleció por asfixia mecánica por sofocación.

En tanto, la autopsia practicada al padre estableció como causa de muerte un shock hipovolémico provocado por una hemorragia aguda externa.

En el lugar también se encontraron una nota póstuma, un teléfono celular, un cuchillo y otras cartas de despedida, elementos que fueron incorporados a la investigación.

Fiscalía busca esclarecer las circunstancias del hecho

El fiscal departamental señaló que el Ministerio Público continuará con las actuaciones investigativas para establecer las circunstancias del infanticidio y posterior suicidio.

La investigación también busca esclarecer los antecedentes del hecho y analizar los elementos encontrados en el domicilio, incluida la nota dejada por el hombre.

El caso se encuentra en etapa investigativa.