Fernando Cerimedo fue trasladado nuevamente al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en el municipio de Viacha, después de que la autoridad judicial rechazara su solicitud de cesación a la detención preventiva.

Las imágenes muestran el momento en que el exasesor ingresa nuevamente al recinto penitenciario, donde deberá continuar con la medida de detención preventiva que cumple dentro del proceso por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas.

Justicia mantiene la detención preventiva

La solicitud presentada por la defensa de Cerimedo fue rechazada durante la audiencia realizada en la ciudad de La Paz. Según el reporte, la autoridad judicial consideró que todavía no se cumplían los requisitos necesarios para modificar su situación jurídica.

Con esta determinación, el ciudadano argentino deberá permanecer recluido en Chonchocoro mientras continúa la investigación en su contra.

También enfrenta otro proceso judicial

Además del proceso por legitimación de ganancias ilícitas, Cerimedo enfrenta otra investigación por el presunto delito de feminicidio en grado de tentativa.

Este segundo caso tendrá una audiencia la próxima semana en la ciudad de Santa Cruz, donde se analizará su situación dentro de ese proceso.