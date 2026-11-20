La defensa de Fernando Cerimedo anunció que volverá a solicitar la cesación a la detención preventiva una vez que se reciban las declaraciones de dos testigos pendientes dentro de la investigación. Así lo informó la abogada Margarita Arce, luego de que la autoridad judicial rechazara el pedido de libertad presentado en la audiencia realizada en La Paz.

La jurista explicó que durante la audiencia el juez consideró superados los riesgos procesales relacionados con el domicilio y el trabajo de su defendido. Sin embargo, se mantuvo la observación sobre el riesgo de obstaculización, debido a que todavía faltan las declaraciones de Yussef Akly expresidente de YPFB y Alberto Soto.

Esperan declaraciones de dos testigos

Arce indicó que la defensa espera que ambos testigos sean convocados durante la próxima semana. Una vez que presten sus declaraciones, los abogados volverán a presentar la solicitud de cesación a la detención preventiva.

"Una vez que estén los dos testigos presentes y hayan prestado su declaración, nosotros vamos a solicitar nuevamente la cesación a la detención preventiva", explicó.

La abogada señaló que, después de cumplir ese procedimiento, estarán a la espera de una nueva fecha de audiencia para que el juez analice la situación jurídica de Cerimedo.

Defensa busca libertad o detención domiciliaria

La representante legal afirmó que la pretensión principal de la defensa es conseguir la libertad pura y simple de su cliente. No obstante, reconoció que, debido a las características mediáticas y políticas que atribuye al proceso, también contempla solicitar la detención domiciliaria.

"Nosotros como defensa pedimos una libertad pura y simple, pero entendemos que el proceso es mediático y el proceso es político, entonces estamos apelando al tema de la detención domiciliaria", manifestó Arce.

El martes tendrá otra audiencia en Santa Cruz

Por otra parte, la abogada informó que el próximo martes se realizará una audiencia relacionada con el proceso por presunto feminicidio en grado de tentativa.

Arce señaló que en el juzgado de La Paz ya fueron considerados superados dos riesgos procesales y espera que el juez que lleva el otro proceso en Santa Cruz adopte el mismo criterio.

"Ya están admitidos acá en la ciudad de La Paz, entonces los tiene que admitir en Santa Cruz también", sostuvo.

La defensa aguarda el desarrollo de ambas actuaciones judiciales para buscar modificar la situación jurídica de Fernando Cerimedo.