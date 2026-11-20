El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, gestiona apoyo de empresas privadas para trasladar a Bolivia un contenedor con equipamiento destinado a los bomberos voluntarios. La operación requiere $us 35.000 y, hasta el momento, se consiguió recaudar $us 15.000, por lo que todavía faltan $us 20.000 para completar el monto.

El anuncio fue realizado luego del impasse registrado este jueves con un bombero durante el incendio de una importadora. En ese contexto, Saavedra expresó su respaldo a los voluntarios y sostuvo que no tenían motivos para disculparse por lo ocurrido, ya que comprende la frustración que enfrentan al intentar atender emergencias con recursos limitados.

“No eran necesarias las disculpas por ningún motivo. Entiendo perfectamente la frustración, la desesperación de querer hacer mucho sin nada. Al final ellos están, son voluntarios, nadie les paga, lo hacen porque de verdad se preocupan y quieren ayudar. Entonces esas disculpas no corresponden, no tienen por qué hacerlas. Lo que sí entiendo yo es su frustración y entiendo que su frustración es con el sistema, que al final no funciona y ellos están cada vez con menos recursos”, manifestó.

El alcalde explicó que la Alcaldía está buscando alternativas para conseguir el dinero que permita trasladar los equipos que se encuentran en Estados Unidos. Indicó que, debido a las limitaciones de la administración pública, no es posible cubrir el traslado con recursos municipales, por lo que se acudió a empresas privadas.

“Nosotros estamos gestionando, lamentablemente con la plata pública no se puede traer eso, porque así funciona la burocracia, la maldita burocracia. Pero hemos contactado a empresas que gracias a Dios nos están dando una mano, hay un container lleno de equipos, equipos de buena calidad que están en Estados Unidos, se necesitan 35 mil dólares, ya hemos conseguido 15 mil y estamos buscando el resto”, agregó.

Saavedra expresó su confianza en que el dinero restante pueda reunirse durante las próximas semanas y aseguró que el objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos voluntarios para que puedan responder de mejor manera ante los incendios.

“Estoy seguro que en las próximas semanas lo vamos a conseguir y vamos a traer esos equipos para que nuestros bomberos voluntarios tengan mejores condiciones de atender el fuego”, afirmó.

Sin embargo, el alcalde también advirtió sobre las dificultades que enfrenta la ciudad para atender incendios en edificios de varios pisos, debido a la falta de equipamiento especializado. Incluso planteó un escenario que considera preocupante para la capacidad de respuesta ante este tipo de emergencias.

“En Santa Cruz de la Sierra, si hay un incendio en un edificio que tenga más de 5 pisos, por increíble que parezca, nos vamos a tener que esperar a sentar a que se arda todo. Porque no hay ni siquiera las condiciones de ir a una escalera”, señaló.

Por otra parte, indicó que también se realizan gestiones para conseguir donaciones internacionales. No obstante, explicó que estos procesos enfrentan obstáculos burocráticos que dificultan la llegada oportuna de la ayuda.

En ese sentido, recordó que durante una reunión de alcaldes con el Gobierno se solicitó agilizar los procedimientos para recibir donaciones destinadas a atender distintas necesidades de la población.

“Se están gestionando ayudas internacionales, pero también hay burocracia. Hemos, cabalmente en la reunión de los alcaldes que tuvimos la semana pasada con el Gobierno, pedido que se pueda liberar el tema de las donaciones. Y gracias a Dios hay la predisposición del Gobierno de trabajar en eso para que cuando usted le mande una donación pueda llegar de manera rápida”, concluyó.