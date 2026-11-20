Una serie de operativos policiales y allanamientos realizados en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra dejó cinco personas aprehendidas y otras tres arrestadas, en el marco de investigaciones que apuntan a integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), según confirmó el comandante departamental de la Policía, coronel Edson Fernández.

La autoridad policial informó que los procedimientos se desarrollan en diferentes inmuebles, como parte de investigaciones que ya se encontraban avanzadas y que buscan dar con personas identificadas como objetivos de las pesquisas.

“Estamos haciendo allanamientos con investigaciones ya avanzadas, tenemos aprehensiones, tenemos que seguir allanando domicilios de objetivos que tienen que ser capturados. Estamos en plenas operaciones policiales”, señaló Fernández al referirse al trabajo que realizan los efectivos policiales.

El comandante precisó que, hasta el momento, el resultado de las intervenciones es de cinco personas aprehendidas y tres arrestadas. Sin embargo, dejó en claro que los operativos todavía no han concluido y que la Policía continuará ingresando a otros domicilios para ejecutar nuevas capturas.

“Tenemos cinco personas aprehendidas y unas tres arrestadas en varios operativos policiales”, añadió.

Uno de los datos más relevantes de las declaraciones fue la confirmación de la presencia de integrantes de esta organización criminal brasileña en Santa Cruz.

“Se confirma miembros del PCC”, afirmó el jefe policial.

Las investigaciones continúan y los uniformados mantienen las operaciones en distintos puntos de la capital cruceña, con el objetivo de ubicar y capturar a las personas que todavía son buscadas por la Policía.