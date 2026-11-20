El incendio de una importadora en Santa Cruz no solo dejó daños en sus instalaciones, sino que también afectó a los negocios vecinos. El humo, las altas temperaturas y las llamas provocaron momentos de desesperación entre comerciantes y trabajadores de establecimientos ubicados en inmediaciones del tercer anillo y la avenida Roca y Coronado.

De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, aproximadamente tres negocios resultaron afectados por el siniestro: un lavadero, un gimnasio y un establecimiento de venta de chancho al palo.

Uno de los propietarios afectados relató el estado en el que quedaron las instalaciones después de la emergencia.

“Como ustedes ven, la estructura, todo ha caído, las paredes, todo ha reventado”, manifestó mientras mostraba los daños.

Los comerciantes explicaron que, al percatarse de que el humo comenzaba a ingresar por las ventanas y otros sectores de los establecimientos, intentaron retirar los objetos de mayor valor.

Sin embargo, la rapidez con la que se desarrolló la emergencia dificultó las tareas de rescate de sus pertenencias.

“Todo, y lo poco que hemos salvado es lo que está ahí”, lamentó uno de los afectados.

Una de las personas entrevistadas recordó que la emergencia también puso en riesgo a integrantes de su familia.

“Mi hija se había intoxicado, se la habían llevado. Mi otra pequeña estaba con mi mascota. Así que fue cuestión de un abrir y cerrar de ojos”, relató.

Los establecimientos perjudicados se encuentran junto a la importadora donde se originó el incendio.

Uno de los entrevistados identificó a los negocios cercanos como el lavadero Erid, un gimnasio y un local de venta de chancho al palo.

Durante la emergencia, los propietarios y trabajadores intentaron retirar equipos, electrodomésticos y otros objetos para evitar pérdidas mayores.

Entre las pertenencias rescatadas mencionaron heladeras y artículos de gran tamaño.

Por el momento, no se ha establecido el valor económico total de los daños.