Santa Cruz se prepara para vivir una nueva versión del Corso Universitario, que se realizará el sábado 28 de noviembre en el Cambódromo, con la participación de 50 grupos folklóricos que mostrarán la diversidad cultural y las tradiciones bolivianas.

Percy Schmitz, representante de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), informó que el recorrido se desarrollará desde el sexto hasta el cuarto anillo y contará con la presencia de delegaciones de la universidad pública, universidades privadas, colegios, agrupaciones independientes y provincias.

"Toda la población cruceña puede asistir. Es totalmente gratuito. Usted puede llegar con su silla, sentarse en cualquier parte del recorrido y disfrutar de estos 50 grupos folclóricos", destacó Schmitz al invitar a las familias a participar de la actividad.

La presentación incluirá diferentes expresiones culturales del país, entre ellas saya afroboliviana, tinku, diablada, morenada, caporales, chovena, carnaval y taquirari.

Los ballets universitarios llevan aproximadamente dos meses de preparación y realizan ensayos nocturnos en las distintas facultades.

Una de las particularidades del evento es que no estará limitado a estudiantes universitarios. Según explicó Schmitz, existen diferentes categorías de participación, entre ellas la de grupos independientes, además de universidades privadas, colegios y delegaciones provinciales.

La invitación está abierta a toda la población para este sábado 28 de noviembre, desde las 17:00, en el Cambódromo. El ingreso será gratuito y las familias podrán llevar sus sillas para disfrutar del recorrido y de las presentaciones culturales.