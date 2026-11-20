Santa Cruz se prepara para un fin de semana marcado por las altas temperaturas, una sensación térmica que alcanzará los 41°C y fuertes ráfagas de viento que podrían generar riesgos en distintos sectores del departamento. Aunque se prevén algunas lluvias aisladas, estas no serán suficientes para aliviar el intenso calor.

El agrometeorólogo, Luis Alberto Alpire, conocido como el Señor del Clima, advirtió que las condiciones calurosas continuarán durante los próximos días, con temperaturas elevadas y una sensación térmica por encima de los registros habituales.

“Va a continuar con altísimas temperaturas, pero además una sensación térmica fuera de lo común. La sensación térmica va a estar en el orden de 41°C”, informó Alpire al referirse al pronóstico para este viernes 20 de noviembre.

Para el sábado se espera un ligero descenso de las temperaturas, aunque el ambiente seguirá siendo caluroso. “El día sábado baja un poquito la temperatura, vamos a tener 33°C. Hay una probabilidad muy baja de chubascos matinales, pero de hecho el calor continúa con 40°C de sensación térmica”, adelantó.

La situación volverá a intensificarse el domingo, cuando los termómetros marcarán nuevamente temperaturas elevadas. “Cerramos la semana con 34°C nuevamente y además 41°C de sensación térmica”, agregó Alpire.

Vientos de hasta 80 km/h y riesgo de caída de árboles

Además del intenso calor, otro factor que genera preocupación son los fuertes vientos previstos para el viernes y el domingo. Según Alpire, las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, una condición que representa riesgos para la población.

“Las ráfagas de tanto el viernes como el domingo van a alcanzar hasta 80 kilómetros por hora y eso supone ya contingencia de caídas de árboles y tendido de eléctrico”, advirtió.

Por ello, las condiciones meteorológicas no solo estarán marcadas por las elevadas temperaturas, sino también por la posibilidad de incidentes relacionados con la fuerza del viento, especialmente por la caída de árboles y afectaciones al tendido eléctrico.

En las provincias, el calor será todavía más intenso

El pronóstico también contempla temperaturas elevadas en las diferentes regiones del departamento. En Cordillera y la Chiquitania se esperan máximas de hasta 39°C, pero la sensación térmica podría llegar a los 45°C, convirtiendo a estas zonas en las más afectadas por el calor.

En los Valles cruceños, en cambio, se prevén temperaturas de alrededor de 32°C, aunque tampoco se descartan precipitaciones aisladas.

“En la provincia. El comportamiento es similar, las temperaturas van a alcanzar en Cordillera y la Chiquitania a 39°C y una sensación térmica de 45°C, mucho calor, en los Valles cruceños 32°C y definitivamente las lluvias son muy muy dispersas, lluvias dispersas en los Valles y chubascos como también en Cordillera y en la Chiquitania lluvias dispersas y sectorizadas”, indicó Alpire.