Los maestros urbanos mantienen sus movilizaciones en rechazo al proyecto de descentralización de los institutos técnicos y tecnológicos.

Ante la falta de acuerdos con el Gobierno, el sector anunció que este sábado realizará un ampliado nacional para definir nuevas medidas de presión, entre ellas un posible paro de 72 horas. En Santa Cruz, además, tienen prevista una marcha para este viernes a las 15:00.

Lorenzo Chávez, ejecutivo de la Federación de Maestros Urbanos de Santa Cruz, cuestionó la intención del Gobierno de transferir la totalidad de las competencias administrativas de los institutos técnicos a las gobernaciones.

Sostuvo que la Constitución establece una responsabilidad compartida entre el nivel central y los gobiernos departamentales.

“Lo que nosotros queremos es que se cumpla lo que está establecido en la Constitución. El artículo 299 menciona que la educación es una gestión concurrente”, afirmó Chávez.

El dirigente explicó que, bajo ese esquema, el Gobierno central debe garantizar los ítems docentes y los lineamientos generales, mientras que las gobernaciones tienen responsabilidades relacionadas con infraestructura, equipamiento, servicios básicos, materiales y políticas educativas.

Chávez advirtió que las gobernaciones no cuentan actualmente con los recursos suficientes para asumir el 100% de la administración de estos institutos.

“No tiene presupuesto, no ha cumplido con infraestructura, no tiene presupuesto para equipamiento”, manifestó.

Asimismo, recordó que el Magisterio firmó dos acuerdos que, según denuncia, no están siendo cumplidos. El primero, suscrito en mayo con el Ministerio de Educación, establece el compromiso de no impulsar políticas de descentralización ni privatización de la educación fiscal. El segundo, firmado en junio entre el presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana, contempla avanzar en el esquema del 50-50.

El ejecutivo de los maestros también cuestionó que se pretenda transferir responsabilidades a las gobernaciones sin garantizar previamente los recursos económicos. Como alternativa, planteó una mayor participación de los gobiernos departamentales en las compulsas de méritos docentes y en la elaboración de políticas educativas y mejoras a las mallas curriculares de los institutos.

Respecto al calendario escolar, Chávez aseguró que el sector no busca perjudicar a los estudiantes y planteó la posibilidad de recuperar los días de paro durante los sábados o mediante horas adicionales, siempre que no se apliquen descuentos salariales.

“Nosotros estamos dispuestos incluso a poder sentarnos con el ministro de Educación. Si no hay descuento de estos tres días de paro, podríamos devolver esos tres días en días sábados, en horas extras”, sostuvo.

Mientras continúan las medidas de presión, los maestros esperan definir nuevas acciones en el ampliado nacional de este sábado, sin descartar que el conflicto se intensifique si no reciben una respuesta del Gobierno.