La circulación vehicular fue suspendida en el sector de Siete Curvas, en el tramo Locotal–Villa Tunari de la carretera nueva a Santa Cruz, debido a un derrumbe registrado este viernes, informó la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Ante esta situación, desde la Terminal de Buses de Cochabamba se informó que las salidas hacia el oriente del país se realizan únicamente por la carretera antigua.

La ABC en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, comunicó que desplaza maquinaria hasta el lugar para atender la emergencia. Asimismo, reportó la presencia de vehículos en ambos sentidos de la vía.

ABC desplaza maquinaria al sector

La ABC indicó que mantiene a su personal y maquinaria en alerta las 24 horas para hacer seguimiento a las condiciones de transitabilidad de la Red Vial Fundamental y atender oportunamente cualquier contingencia.

Derrumbe en Siete Curvas corta el paso hacia Santa Cruz. Foto: ABCDerrumbe en Siete Curvas corta el paso hacia Santa Cruz. Foto: ABC

Ante esta situación, la ABC recomendó a los transportistas y usuarios tomar las previsiones necesarias, respetar la señalización y acatar las indicaciones del personal autorizado, priorizando la seguridad durante los trabajos de intervención.

Los usuarios pueden verificar el estado de las rutas a través de la página web https://transitabilidad.abc.gob.bo o comunicarse mediante WhatsApp al número 71219232.