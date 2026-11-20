El Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba reanudó sus operaciones aéreas este jueves, luego de concluir los trabajos de mejoramiento de la carpeta asfáltica de la pista 14/32, informó Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol).

Mediante un comunicado, la entidad confirmó que la terminal aérea se encuentra nuevamente operable y que los vuelos fueron restablecidos tras finalizar las intervenciones programadas en la infraestructura aeroportuaria.

Los trabajos se realizaron en el área de intersección de las pistas 14/32 y 05/23, donde se ejecutaron mejoras destinadas a optimizar las condiciones de rodadura, adherencia y drenaje superficial.

Naabol comunicó que estas intervenciones buscan fortalecer la seguridad operacional y beneficiar tanto a los pasajeros como a las tripulaciones.

La reapertura se concretó tras concluir los trabajos previstos durante el periodo de suspensión temporal, como parte del proyecto de mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria.

Recomiendan consultar los horarios de vuelos

Tras el restablecimiento de las operaciones, Naabol recomendó a los pasajeros consultar con sus respectivas aerolíneas el estado y los horarios actualizados de sus vuelos, para planificar sus viajes.

La entidad agradeció la comprensión de la ciudadanía y reafirmó su compromiso con la seguridad operacional y el mantenimiento continuo de los aeropuertos del país.