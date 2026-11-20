La ciudad de Cochabamba alcanzó este martes la temperatura más elevada en lo que va del año, luego de que el termómetro marcara 37,8 grados Celsius en la zona de Sarco, según el reporte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El pronosticador de la institución, Erick Sosa, precisó que este registro superó por ocho décimas el récord anual previo de la ciudad. Durante esa misma jornada, la estación ubicada en el aeropuerto reportó una máxima de 35 °C.

"En Sarco hemos registrado 37,8 grados antes de ayer y es la temperatura por ocho décimas más alta del año. Y solo en la estación de Sarco, ese mismo día en aeropuerto hemos llegado a 35", detalló Sosa.

Pronóstico para el fin de semana

De acuerdo con el informe meteorológico, para los próximos días se mantendrán temperaturas por encima de los 30 grados, acompañadas de cielos nubosos. Asimismo, el Senamhi pronostica una leve probabilidad de lluvias entre sábado y domingo, con un acumulado estimado de hasta 4 milímetros entre ambas jornadas.

Sosa explicó que se tratará de precipitaciones discontinuas —episodios breves pero de posible alta intensidad, uno tras otro, especialmente durante el domingo—, por lo que se recomienda a la población tomar las previsiones correspondientes.