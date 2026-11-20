Jhaneliz Mamani Ayzama, una joven de 20 años y 1,65 metros de estatura, atraviesa un cuadro severo de anorexia nerviosa que la llevó a pesar 20 kilos en los momentos más críticos de la enfermedad y a requerir internación en terapia intensiva. Actualmente se encuentra hospitalizada, tras dos meses en el centro médico, y registra un leve avance de 5 kilos, aunque su familia solicita apoyo económico para costear la atención especializada.

Su madre, Aidé Ayzama, relató que el trastorno comenzó de manera paulatina con hábitos que inicialmente parecían habituales, como hacer ejercicio y buscar una alimentación saludable, pero derivó en una restricción severa de alimentos, pérdida acelerada de peso, pérdida de movilidad e intentos por ocultar la comida o la situación ante su entorno. Según explicó, la familia acudió a una clínica privada y a un centro de apoyo ante las dificultades para acceder a un abordaje especializado en el sistema público.

"Es una enfermedad mental en la cual se esconde mucho. En la actitud de ellas presentan el esconder comida, presentan mucho el mentir", expresó la madre, quien añadió que los gastos hospitalarios superan sus posibilidades económicas y solicitó colaboración solidaria al teléfono 722-65386.

Señales de alerta y prevención

Desde el ámbito clínico, la psicóloga Zulma Galván explicó que la anorexia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria caracterizado por el control rígido de la ingesta, el temor intenso a subir de peso y una alteración en la percepción corporal, de modo que la persona puede verse con sobrepeso pese a haber perdido una cantidad significativa de kilos.

La especialista señaló que este trastorno suele presentarse junto a otras condiciones de salud mental, como depresión, ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo, por lo que su abordaje requiere un equipo multidisciplinario adaptado a cada paciente.

Asimismo, Galván advirtió que los patrones culturales y la exposición a estándares de delgadez difundidos en redes sociales influyen de manera relevante en adolescentes y jóvenes. Como medida preventiva, destacó la importancia de fortalecer el vínculo familiar y dedicar tiempo de calidad a los hijos para detectar cambios tempranos en sus hábitos alimentarios y emocionales.