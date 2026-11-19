Ante el intenso calor registrado en la ciudad de La Paz, el alcalde César Dockweiler recomendó a la población adoptar medidas preventivas para protegerse de la radiación solar y mantener una adecuada hidratación. Por su parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que continuarán las temperaturas elevadas en la región.

La autoridad edil señaló que las temperaturas superiores a los 22 grados centígrados que se registran en La Paz son atípicas y podrían estar relacionadas con el inicio del fenómeno de El Niño.

“Esta ola de calor es posiblemente el inicio de lo que pueda ser el fenómeno de El Niño en nuestra ciudad. Lo digo posiblemente porque he venido hablando con muchos expertos, meteorólogos y personas que están estudiando este fenómeno, que viene agigantado y que, según me dicen, es impredecible”, manifestó.

Dockweiler dijo que las condiciones climáticas extraordinarias registradas en las últimas semanas, entre ellas intensas lluvias, granizadas, nevadas y ahora elevadas temperaturas, generan preocupación y obligan a mantener una actitud preventiva.

Además, advirtió que el calor incrementa los riesgos asociados a la exposición prolongada a la radiación solar, particularmente para quienes desarrollan actividades laborales o transitan durante varias horas por las calles.

En ese sentido, recomendó el uso de gorras, sombreros, protector solar y otros elementos que permitan reducir la exposición directa al sol, además de evitar permanecer al aire libre durante varias horas. También recordó la importancia de consumir al menos dos litros de agua al día o más, según las necesidades de cada persona.

Desde el Senamhi se informó que las temperaturas elevadas continuarán este jueves y oscilarán entre los 24 y 26 grados centígrados en la urbe paceña, con nubosidad durante la tarde y la noche.

Fuente: ABI.



