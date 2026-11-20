Antes de salir de casa, consulta cómo estará el tiempo en tu ciudad. Estas son las temperaturas previstas para este viernes 20 de noviembre.
20/11/2026 6:54
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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este viernes 20 de noviembre una jornada de cielos nubosos, algunas lluvias y temperaturas altas que se mantienen.
Occidente
En el Occidente del país se presentará una jornada con algunos chubascos aislados y temperaturas que se mantienen cálidas.
La Paz tendrá una jornada con chubascos aislados, alcanzando temperaturas entre 9°C y 23°C.
El Alto tendrá un comportamiento similar a la de la Sede de Gobierno con una mínima de 5°C y máxima de 18°C.
Oruro tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 4°C y 25°C.
Potosí presentará una jornada poco nubosa y temperaturas que oscilarán entre 5°C y 27°C.
Valles
La región de los Valles presentará una jornada con cielos nubosos y temperaturas que registraron un leve incremento que llega hasta los 35°C.
Cochabamba tendrá un día poco nuboso y temperaturas entre 15°C y 34°C.
Sucre tendrá una jornada poco nubosa, alcanzando valores entre 16°C y 31°C.
Tarija tendrá una jornada nubosa con alta probabilidad de lluvias y temperaturas que irán de los 17°C a los 35°C.
Oriente
En el Oriente boliviano se mantienen las temperaturas altas; este pronóstico se ve acompañado con la presencia de jornadas nubosas.
Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 27°C y 34°C.
Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 26°C con una máxima de 37°C.
Cobija tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 25°C y 36°C.
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