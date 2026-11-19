Se acerca la Navidad y una de las preguntas más frecuentes entre los trabajadores bolivianos es cuándo recibirán el aguinaldo y cuánto dinero les corresponde. Para la gestión 2026, el Ministerio de Trabajo ya estableció los plazos y recordó las condiciones que deben cumplir los empleadores.

De acuerdo con el instructivo DGTHSO MLCC-000096-INS/26, emitido el 18 de noviembre, el Aguinaldo de Navidad debe pagarse como máximo hasta el domingo 20 de diciembre de 2026, tanto en instituciones públicas como en empresas privadas.

Además, los empleadores y las entidades obligadas deberán presentar las planillas de pago mediante la Oficina Virtual de Trámites (OVT) hasta el miércoles 30 de diciembre.

1. ¿Qué pasa si no te pagan a tiempo?

En el sector privado, el incumplimiento del plazo establecido obliga al empleador a cancelar el doble del aguinaldo, conforme a la Ley del 18 de diciembre de 1944.

El beneficio debe entregarse íntegramente en dinero. No puede ser reemplazado por productos ni estar sujeto a descuentos, retenciones, compensaciones, transacciones o embargos.

2. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?

El beneficio corresponde a trabajadores que cumplen las condiciones de la normativa laboral vigente:

Empleados: deben haber trabajado más de tres meses de manera continua durante la gestión.

Obreros: deben haber trabajado al menos un mes calendario.

Trabajadores retirados antes de finalizar el año: si cumplen los requisitos, tienen derecho al pago proporcional por duodécimas, de acuerdo con el tiempo trabajado.

El aguinaldo también alcanza a los trabajadores del sector público que cumplen las condiciones correspondientes a su régimen laboral.

3. ¿Qué ingresos se toman en cuenta para calcularlo?

Para los trabajadores sujetos a la Ley General del Trabajo, la base de cálculo de los empleados es el promedio del total ganado durante los tres meses anteriores al pago o a la finalización de la relación laboral.

Entre los conceptos que pueden incluirse están:

Sueldo o salario básico.

Comisiones.

Bono de antigüedad.

Horas extraordinarias.

Recargos por trabajo nocturno.

Recargos por domingos y feriados trabajados.

Salario dominical y otras remuneraciones permanentes, regulares y continuas.

En el caso de los obreros que trabajaron un mes calendario durante la gestión, la base se determina tomando en cuenta la remuneración correspondiente a ese periodo.

4. ¿Cómo calcular cuánto te corresponde?

El monto depende del tipo de trabajador, el tiempo de servicio y la remuneración que establece la normativa.

A. Empleados que trabajaron el año completo

Se toma el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago.

Ejemplo:

Si un trabajador recibió:

Septiembre: Bs 4.000

Octubre: Bs 4.200

Noviembre: Bs 4.400

El cálculo es:

(Promedio) = (4.000 + 4.200 + 4.400) ÷ 3

Resultado: Bs 4.200 de aguinaldo.

B. Empleados que trabajaron menos de un año

Cuando el trabajador cumple el tiempo mínimo exigido, pero no completó los 12 meses de servicio, corresponde el pago proporcional por duodécimas.

La fórmula general es:

Aguinaldo proporcional = (Promedio mensual ÷ 12) × meses computables trabajados.

Ejemplo:

Si el promedio mensual es de Bs 4.200 y trabajó seis meses computables:

(Bs 4.200 ÷ 12) × 6 = Bs 2.100.

C. Obreros

El aguinaldo equivale a 25 días de salario por una gestión completa. Para el cálculo de quienes trabajaron un mes calendario, se considera la remuneración correspondiente a ese periodo, conforme al instructivo del Ministerio de Trabajo.