El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este viernes 20 de noviembre el Tipo de Cambio Oficial en Bs 11,75 por dólar estadounidense, lo que representa un incremento de siete centavos respecto a la cotización del jueves, cuando se ubicó en Bs 11,68.

El BCB aplica desde finales de junio un esquema de tipo de cambio flexible, bajo el cual la cotización oficial del dólar puede registrar variaciones diarias.

¿A cuánto está el dólar paralelo este viernes?

En el mercado paralelo, la cotización de referencia también registró variaciones en las últimas horas. Según el portal dolarboliviahoy.com, este viernes el dólar se cotiza en Bs 11,98 para la compra y Bs 11,99 para la venta.

Un día antes, la misma plataforma reportaba Bs 11,96 para la compra y Bs 11,98 para la venta. En comparación con esa jornada, el precio de compra subió Bs 0,02 y el de venta, Bs 0,01.

De esta manera, el valor de referencia del mercado paralelo continúa por encima del Tipo de Cambio Oficial establecido por el Banco Central.

Cabe recordar que el mercado paralelo opera fuera del sistema financiero regulado y sus valores no constituyen un tipo de cambio oficial. Entretanto, el BCB publica diariamente la cotización oficial del dólar conforme al régimen cambiario vigente.