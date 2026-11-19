El Ministerio de Trabajo emitió el instructivo para el pago del Aguinaldo de Navidad de la gestión 2026, recordando a los empleadores públicos y privados la obligación de cumplir con este beneficio. El plazo límite para efectuar el pago es el domingo 20 de diciembre de 2026.

Este beneficio debe pagarse íntegramente en dinero, sin descuentos, retenciones, embargos, compensaciones ni transacciones de ninguna naturaleza. En el sector privado, el incumplimiento del pago oportuno conlleva la obligación del pago doble previsto por ley.

¿Cómo se calcula el aguinaldo 2026?

Para las trabajadoras y los trabajadores bajo la Ley General del Trabajo, la base de cálculo es el promedio del total ganado en los últimos tres (3) meses anteriores al pago del aguinaldo (o de los tres meses previos a la extinción de la relación laboral). En el sector público, la base también se determina sobre el promedio de las remuneraciones percibidas en el último trimestre, con las exclusiones previstas en el artículo 28 del Decreto Supremo N.º 25749.

¿Qué entra en el "total ganado"? Incluye el salario o sueldo básico, comisiones, recargo por trabajo nocturno, horas extraordinarias, bono de antigüedad, recargo por feriados, domingos trabajados, salario dominical, porcentajes y toda remuneración de carácter permanente, regular y continuo, además de conceptos acordados legalmente entre partes.

Pasos para estimar tu monto:

Suma tu total ganado de los últimos tres meses anteriores al pago (considerando los conceptos remunerativos correspondientes). Obtén el promedio trimestral dividiendo esa suma entre tres. Aplica tu régimen y tiempo de servicios: Empleados: Corresponde a un (1) mes de sueldo (o el cálculo proporcional por duodécimas si el tiempo de servicios es menor y cumple los requisitos del régimen aplicable).

Obreros: Corresponde a veinticinco (25) días de salario (o por duodécimas si corresponde; si trabajaron un mes calendario durante la gestión, la base se toma en virtud a la remuneración de ese mes).

Conoce aquí cuánto te corresponde

Utiliza nuestra calculadora interactiva para estimar tu aguinaldo de Navidad 2026 según tu total ganado y tu tiempo de trabajo.

Recuerda que este cálculo es referencial y se rige por las disposiciones vigentes y tu régimen laboral.

Fechas clave de la gestión 2026

Pago en el sector privado: Hasta el domingo 20 de diciembre de 2026 .

Pago en el sector público: Hasta el domingo 20 de diciembre de 2026 (para personal activo y retirado con derecho al beneficio).

Presentación de planillas (OVT): Hasta el miércoles 30 de diciembre de 2026 a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT), previo depósito del costo del servicio establecido.