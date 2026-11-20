La principal sindicada por el rapto de un bebé de un mes de nacido en el municipio de Quillacollo, identificada como Lourdes G., se entregó este jueves a la Policía y confesó haber cometido el delito con el objetivo de presionar a su expareja para que retomara la relación con ella.

De acuerdo con su declaración informativa ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), la mujer explicó que anteriormente estuvo embarazada, pero perdió al bebé hace aproximadamente un mes. Para ocultar esa pérdida y convencer a su exnovio de que el niño había nacido, planificó la sustracción del menor, llamado Eitan.

Según el reporte policial, tras llevarse al lactante, la acusada le tomó fotografías y se las envió a su expareja asegurando que ambos eran los padres, que el niño tenía un gran parecido físico con él y que debía regresar para hacerse cargo de ambos.

"De acuerdo a las primeras versiones de la mujer ahora aprehendida, indica que ella también se encontraba anteriormente embarazada y habría prácticamente perdido un bebé, y para demostrar ante su pareja que ese bebé había nacido, comete este delito de sustracción de menor, lo cual nos llama la atención que para justificar una situación en la que se encontraba, haya recurrido a la comisión de este delito", informó el director de la Felcc, Rolando Vera.

El rapto y la recuperación

El hecho se registró la jornada del miércoles, cuando la madre del menor salía del Centro de Salud Alalay. En ese momento, fue contactada vía WhatsApp por Lourdes —quien era su excompañera de trabajo— bajo el pretexto de regalarle ropa para el niño. La sindicada la recogió en un vehículo y, cerca de la Plaza Bolívar, le pidió cargar al bebé mientras la madre descendía a comprar comida, instante que aprovechó para huir.

Tras un operativo conjunto entre la Felcc y la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), los efectivos lograron rastrear el vehículo involucrado, aprehender al conductor y a una segunda mujer que iba como acompañante, además de ubicar al bebé en el domicilio de una conocida de la acusada en la zona sur, lugar donde lo había dejado para intentar eludir su responsabilidad.

El pequeño Eitan fue rescatado sano y salvo, y entregado nuevamente a su madre, quien agradeció entre lágrimas la labor policial junto a personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Por su parte, Lourdes G., quien acudió entre lágrimas a dependencias policiales para entregarse y admitir su autoría, permanece en celdas de la Felcc de Quillacollo junto a los otros dos implicados. El Ministerio Público los imputó por el delito de sustracción de menor —con el agravante de tratarse de un lactante de un mes— y solicitará su detención preventiva en la audiencia de medidas cautelares.