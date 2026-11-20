Desde Los Ángeles, Estados Unidos, el reconocido actor boliviano Reynaldo Pacheco este jueves su ingreso oficial a la industria de los videojuegos al sumarse al elenco de Grand Theft Auto VI (GTA 6) como uno de sus antagonistas, de acuerdo a lo que reporta ABI.

"¡Por fin, puedo compartir las noticias! Estoy increíblemente feliz y orgulloso de anunciar que me uniré al universo de GRAND THEFT AUTO VI (GTA 6) como uno de sus antagonistas", publicó el intérprete nacional en sus plataformas digitales.

Una experiencia inédita en su trayectoria artística

Para el artista paceño, este proyecto marca un punto de inflexión al alejarse de los sets cinematográficos tradicionales para asumir un reto actoral en formato digital.

"Este ha sido un proyecto tan especial y una experiencia inolvidable. Entrar por primera vez en el mundo de los videojuegos, explorar un tipo completamente diferente de personaje y formar parte de una producción de esta magnitud es algo por lo que siempre estaré agradecido", expresó Pacheco.

El intérprete también extendió su gratitud hacia la desarrolladora Rockstar Games, así como a su agencia VOX VOX y a Wesley Stevens, quienes hicieron posible su vinculación con la franquicia.

"De Bolivia al mundo, ¡qué viaje!", manifestó el actor al resaltar su entusiasmo por el lanzamiento del título y la recepción del público internacional.

Antes de este debut gamer, Pacheco construyó un sólido recorrido en el cine internacional con participaciones en cintas como "Our Brand Is Crisis", junto a Sandra Bullock y George Clooney, además de "Without Men" y la galardonada "Beginners".

Asimismo, en junio de este año representó al país en la apertura del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles (LALIFF), compartiendo la alfombra roja con celebridades como Jennifer López y Edward James Olmos.