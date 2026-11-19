La comunidad gamer en Bolivia y el resto del mundo aguarda con gran expectativa el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, una entrega que promete redefinir los estándares de los videojuegos de mundo abierto mediante profundas transformaciones en su jugabilidad.

Desarrollado por Rockstar Games, el título dejará atrás el enfoque puramente gráfico para centrarse en mecánicas más realistas en los controles, los enfrentamientos y la interacción directa con el entorno de Vice City, de acuerdo a lo que reporta el portal Exitosa Noticias.

Dos protagonistas y un sistema policial más estricto

A diferencia de la entrega anterior, la historia permitirá alternar casi en cualquier momento entre Jason Duval y Lucia Caminos, quienes podrán llamarse para compartir actividades o dividirse las tareas de conducción y disparo en una experiencia estrictamente individual.

Asimismo, regresará el sistema de persecución de seis estrellas con un enfoque mucho más exigente, ya que las autoridades solo actuarán si existen testigos, cámaras o alarmas que alerten sobre el delito, obligando al jugador a cambiar su vestimenta o modificar su vehículo para evitar ser identificado por su apariencia física.

El robo de automóviles dejará de ser una acción automática, puesto que los modelos más avanzados contarán con sistemas de seguridad que demandarán herramientas específicas y pequeños retos de habilidad para vulnerarlos.

Por otra parte, el pasado de los protagonistas, con entrenamiento profesional en el caso de Jason y formación paterna en el de Lucia, se verá reflejado en un combate cuerpo a cuerpo con animaciones detalladas y en un Perfil Criminal que condicionará la reacción de los ciudadanos ante sus actos.

El dinamismo de Vice City permitirá que los habitantes respondan de forma impredecible ante amenazas o conversaciones, al tiempo que se recuperan las recordadas modificaciones corporales que harán que Jason y Lucia suban de peso, adelgacen o ganen musculatura según su dieta y ejercicio.

Además, el vínculo emocional entre ambos personajes podrá fortalecerse o deteriorarse de acuerdo con el tiempo que pasen juntos, un factor que repercutirá directamente en los diálogos y en el desarrollo de la trama.

Exploración extrema y actividades secundarias

Para quienes disfrutan recorrer el mapa fuera de las misiones principales, la obra incluirá eventos aleatorios, avistamiento de fauna y una amplia oferta recreativa que abarca desde carreras callejeras, buceo y paracaidismo hasta visitas al zoológico, billar, minigolf, kayak y gimnasios.

Finalmente, el título reincorporará los refugios interactivos, la red social ficticia Snapmatic y atracos con múltiples rutas de escape, consolidando un universo donde cada decisión marcará el rumbo de la partida.