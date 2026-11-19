Lo que comenzó como el deseo de ampliar la familia terminó convirtiéndose en una de las aventuras más inesperadas y emocionantes de sus vidas. Martín Sosa y Ariana Barrios, ambos de 36 años, querían darle un hermanito a Bautista, su pequeño de 2 años. Pero jamás imaginaron que la cigüeña llegaría multiplicada por cuatro.

Hasta hace unos meses eran una familia de tres. Hoy, su historia tiene cuatro nuevos protagonistas: Felipe, Isabella, Pilar y Baltazar, quienes nacieron el pasado 15 de noviembre, después de apenas 27 semanas de gestación.

La noticia sorprendió por completo a la pareja. Se trataba de un embarazo natural de cuatrillizos, una situación poco frecuente que transformó todos sus planes y que ellos mismos terminaron bautizando como «el caos más hermoso».

Por tratarse de un embarazo múltiple y de un nacimiento prematuro, los cuatro pequeños permanecen internados en neonatología, donde reciben atención especializada. La buena noticia es que todos se encuentran estables.

"Ellos están estables, que es lo importante. Los cuatro, en distinta medida, pueden estar mejor o peor en ciertas funciones, pero todas están cubiertas y siendo tratadas. El equipo de neo no los descuida ni por un segundo y está atento a todo", contaron sus padres a medios locales.

Como en cualquier embarazo, Ariana y Martín acudieron a sus controles médicos, sin sospechar que una ecografía cambiaría sus vidas para siempre.

En lugar de escuchar que esperaban un bebé, dos o incluso tres, recibieron una noticia que los dejó completamente sorprendidos: ¡serían padres de cuatrillizos!

"Nos enteramos de que eran cuatro el 1 de julio. Ellos tenían entonces casi dos meses. No lo podíamos creer, no podíamos entender la dimensión. No podíamos dejar de pensar en eso y en todo lo que acarrearía", recordó Ariana.

Ariana junto a Martín y al equipo de profesionales que asistió el parto de los cuatrillizos. Foto gentileza.

El impacto fue tan grande que hasta el camino de regreso a casa se convirtió en una anécdota inolvidable.

"Estábamos los dos en silencio absoluto. Volviendo a casa, Martín se olvidó cuál era el camino, se metía en cualquier lado, tenía literalmente la cabeza en las nubes", recordó la mamá entre risas.

La llegada de cuatro bebés al mismo tiempo también implicó un proceso de gestación mucho más complejo. Ariana atravesó un embarazo de alto riesgo, con molestias que fueron aumentando a medida que avanzaban las semanas.

"El embarazo fue un proceso en caída: al principio, algunas molestias, pero fue cada vez peor. Estuve muy acompañada y eso ayudó muchísimo, pero hubo molestias insostenibles en los últimos días", contó.

Sin embargo, el nacimiento de sus pequeños llegó acompañado de una experiencia que describió con alivio y gratitud.

"El parto fue un proceso corto, fue rapidísimo y muy profesional, lleno de especialistas cariñosos y cuidadosos. No tardó nada y cuando salí de ahí los problemas que fui reuniendo las últimas semanas empezaron a desaparecer casi inmediatamente", relató.

Mientras sus pequeños continúan bajo cuidados médicos, Martín y Ariana ya comienzan a imaginar cómo será la vida cuando finalmente puedan llevarlos a casa.