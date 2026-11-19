¿Cuántas horas de trabajo son suficientes? ¿Trabajar más significa necesariamente producir más? Estas preguntas vuelven a cobrar fuerza tras la publicación de un estudio que identificó cuál sería la duración semanal más favorable para el bienestar de los trabajadores.

El debate se intensificó en Estados Unidos luego de que se presentara en el Congreso un proyecto de ley que propone reducir progresivamente la semana laboral de 40 a 32 horas en un período de cuatro años. La iniciativa, impulsada por el senador Bernie Sanders y el representante Mark Takano, también plantea que se paguen horas extras por cualquier jornada que supere las ocho horas diarias.

En medio de esta discusión, una investigación de economistas de la Universidad de Duke, publicada en 2025, encontró que una semana laboral de aproximadamente 37 horas estaría asociada con mejores condiciones de bienestar. No obstante, los investigadores también señalaron que una reducción a 32 horas podría generar beneficios, dependiendo de cómo afecte a quienes actualmente trabajan jornadas excesivamente largas.

“El impacto de las mejoras en el bienestar depende de algunas cosas, por ejemplo, si la política tiene algún efecto sobre aquellos trabajadores que actualmente declaran cumplir jornadas demasiado largas”, explicaron los investigadores.

El análisis utilizó datos de una encuesta aplicada a trabajadores de Alemania, donde también existen empleados que superan las 40 horas semanales.

Los investigadores tomaron en cuenta las condiciones laborales y el bienestar de los trabajadores para analizar cómo se relacionan las horas de trabajo con su calidad de vida. Aunque los resultados no establecen una cifra universal para todos los países y ocupaciones, sí aportan elementos para discutir los efectos de las jornadas extensas.

La preocupación también aparece en otros estudios. Un informe de Gallup publicado en 2025 indicó que los trabajadores estadounidenses a tiempo completo registraron un promedio de 43 horas semanales durante 2024.

Además, distintas investigaciones han relacionado las jornadas prolongadas con mayores riesgos para la salud, entre ellos enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares.

Un estudio del gobierno francés publicado en 2019 encontró que las personas que trabajan habitualmente al menos 10 horas al día presentan un riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular casi un tercio mayor que quienes no cumplen jornadas tan extensas. El incremento fue especialmente marcado entre los trabajadores menores de 50 años.

Trabajar más no siempre significa producir más

Los efectos del exceso de trabajo tampoco se limitan a la salud. Una investigación de la Universidad de Stanford, publicada en 2013, concluyó que la productividad por hora disminuye cuando la jornada semanal supera las 50 horas.

En ese sentido, el psicólogo Adam Borland, de la Clínica Cleveland, utilizó una comparación sencilla para explicar el desgaste que provoca el exceso de trabajo: “Un automóvil no puede funcionar a su máxima capacidad cuando tiene el tanque de combustible vacío”.