El llamado “lavado a la inglesa” propone una rutina sencilla para que el cabello fino conserve su volumen y movimiento. El método prioriza la limpieza del cuero cabelludo, el uso moderado de shampoo y la eliminación de residuos que pueden hacer que las raíces pierdan volumen con facilidad.

El pelo fino suele verse aplastado por la acumulación de grasitud, restos de productos de styling y partículas del ambiente. Frente a ello, esta técnica recomienda aplicar cada producto de manera adecuada y evitar el exceso de cantidad, según las revistas Para Ti y Hola.

Uno de sus principales pasos consiste en realizar dos aplicaciones de shampoo. La primera ayuda a retirar la grasitud, la contaminación y los residuos acumulados; mientras que la segunda completa la limpieza y permite masajear suavemente el cuero cabelludo.

Para ello, se recomienda elegir un shampoo liviano, preferentemente de volumen o densidad, que limpie sin dejar residuos pesados ni aplastar las raíces.

Sin embargo, el doble lavado no es necesario en todos los casos. Si el cabello se lava con frecuencia y no presenta acumulación de productos, una sola aplicación puede ser suficiente. La segunda resulta especialmente útil cuando se utilizaron aceites, fijadores o shampoo en seco, o cuando pasaron varios días desde el último lavado.

La limpieza debe concentrarse en las raíces

El método indica que el shampoo debe aplicarse principalmente en el cuero cabelludo, donde se acumulan la grasitud y los residuos. La distribución debe realizarse con las yemas de los dedos mediante movimientos suaves, sin raspar con las uñas.

En cambio, no es necesario frotar los largos del cabello. Durante el enjuague, la espuma que cae sobre los medios y las puntas es suficiente para limpiarlos sin provocar resequedad ni fricción innecesaria.

Otro aspecto importante es la cantidad de producto. Según las recomendaciones difundidas, utilizar más shampoo no significa conseguir una mejor limpieza, ya que una pequeña cantidad bien distribuida suele ser suficiente.

Finalmente, el enjuague cumple un papel fundamental: no deben quedar restos de shampoo, porque pueden quitarle soltura al cabello y hacer que luzca opaco o apelmazado.