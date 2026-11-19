La caída del cabello podría tener un aliado: un peine eléctrico diseñado para estimular los folículos y transportar sustancias terapéuticas hasta capas profundas de la piel. Bautizado como Detangle, ha sido desarrollado por investigadores de la Universidad de Beihang, en Pekín, y ha ofrecido resultados en ratones.

El estudio, publicado el 3 de noviembre en Nature Communications, aborda la alopecia androgenética, la forma más común de pérdida progresiva del cabello. Según los investigadores, afecta a más de 1.500 millones de personas. El sistema combina estimulación eléctrica y administración localizada de moléculas.

Un peine que actúa sobre los folículos

A simple vista, Detangle parece convencional, pero sus púas incorporan electrodos de distintas alturas y depósitos con sustancias terapéuticas. Al deslizarlo por la piel, genera impulsos eléctricos que estimulan los folículos y facilitan que las moléculas atraviesen la barrera cutánea. El campo eléctrico alcanza una profundidad hasta nueve veces mayor que la aplicación externa habitual.

Los científicos utilizaron dos tratamientos genéticos: uno favorece la formación de vasos sanguíneos alrededor de los folículos y otro reduce la producción de una hormona vinculada a su deterioro. La combinación busca mejorar el entorno del folículo y frenar mecanismos relacionados con la caída del pelo.

Los resultados se compararon con los de tratamientos habituales, como el minoxidil y la finasterida. En los ratones que recibieron el sistema completo, la recuperación capilar alcanzó aproximadamente el 97,85 % de la zona tratada en un mes. La estimulación eléctrica por sí sola obtuvo resultados más modestos.

Pese a las cifras, el dispositivo sigue en fase experimental. Las pruebas se han realizado en animales y no demuestran que funcione igual en personas. Antes de plantear su uso clínico, habrá que evaluar su seguridad, eficacia y duración de los efectos en seres humanos. Por ahora, Detangle no está disponible contra la calvicie.